「從不買米」失言惹猛烈抨擊 日農相引咎辭職

選戰逼近 石破茂擬推小泉進次郎接任 日本農林水產大臣江藤拓發表「從不買米」爭議言論後請辭，獲首相石破茂昨日批准，擬以自民黨前選舉對策委員長小泉進次郎接任。江藤成為去年10月成立以來，除眾議院選舉落敗而離任的閣僚外，首位辭職的石破內閣閣員。

自民黨及公明黨執政聯盟在眾議院已失去過半優勢，為了避免影響7月參議院選舉形勢，石破改變讓江藤留任的方針，決定撤換農林水產大臣。石破表示，掌握任命權的他在事件中負有完全責任，會接受任何批評。江藤就作為主管大臣，在國民因米價高漲非常困苦的情況發表極其不恰當言論而再次道歉。他指出，國民信任對降低米價不可或缺，如果損害了信任辭職是一件好事。

危機感籠罩執政自民黨 小泉知名度較高，擔任自民黨農林小組組長時有過參與農協改革的經驗，石破可能期待他發揮本領平抑高企的米價。立憲民主黨5個在野黨周二要求撤換江藤，並警告倘翌日下午沒有具體動作，則考慮提出針對江藤的不信任決議案。隨着下月東京都議會選舉及參議院選舉臨近，危機感在自民黨內蔓延。

江藤周日在佐賀市演講提到，他從來沒有買過大米，家中堆滿支持者贈送的大量白米，多到可以出售。江藤8次當選議員，2019年首次擔任農林水產大臣。去年時任農林水產大臣小里泰弘於眾議院選舉落選而離任，江藤因而再度出任農林水產大臣。本報綜合報道