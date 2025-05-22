美設專組查撤軍阿富汗

美國國防部長海格塞斯周二宣布，將成立一個特別審查小組全面調查2021年阿富汗撤軍的災難性行動。他強調將追究相關人員責任，並向人民還原事件全貌。小組由國防部首席發言人帕內爾領導，分析導致混亂和致命撤軍的決策過程。（綜合報道）