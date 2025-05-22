巴國校巴遇恐襲5人死

巴基斯坦俾路支省胡茲達爾地區一輛載有學生的校巴前往學校途中爆炸，造成3名兒童及兩名成人死亡，38人受傷。初步調查結果顯示，自殺式爆炸在校巴內發生，目前尚未有組織宣布對事件認責。惟巴基斯坦三軍情報局指控，襲擊由印度策劃，並由其在俾路支省的代理人實施。（綜合報道）