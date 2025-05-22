涉煽動暗殺特朗普 FBI前局長再否認

【本報綜合報道】美國聯邦調查局（FBI）前局長高銘日前在社群平台上傳一張用貝殼砌成數字「8647」照片，被指涉嫌煽動暗殺總統特朗普，理由是「86」在美式俚語中有「殺害」或「除掉」的意思，而「47」則代表第47任總統特朗普。高銘周一受訪時再次否認相關指控，又證實已遭到特勤局問話。

睹貝殼砌「8647」 懷疑是地址

高銘表示，他和妻子起初在沙灘發現有人用貝殼砌成數字「8647」，起初懷疑這可能是個地址，後來妻子想起她以前在餐館當侍應時，工作人員會以「86」表示菜單上某樣停售菜品。他當下覺得非常有趣，於是就把照片上傳到社交平台，之後就有傳言指他意圖煽動暗殺特朗普。高銘續指，整件事情非常荒唐，他從來沒有想過這會有甚麼爭議，但這就是人們如今生活的時代。