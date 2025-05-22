魯比奧稱美國非退出世界舞台

【本報綜合報道】美國國務卿魯比奧周二到參議院出席聽證會接受質詢，是他上任後首次作證。他強調政府並非帶領美國退出世界舞台，而且在斡旋烏克蘭危機上無對俄羅斯讓步。即使削減對外援助，美國仍然是世界上最慷慨的人道捐助國。

烏問題上無向俄讓步 魯比奧在外交關係委員會上強調，自己上任18周以來訪問18個國家，反映現屆政府無意退出世界，國務院正在全球範圍應對中國的影響。馬里蘭州民主黨參議員范赫倫批評魯比奧背棄擔任參議員時的立場，反而與特朗普聯手把烏克蘭人民置於危險，並被普京玩弄於股掌之間。魯比奧反擊稱，「你後悔投票給我，這證明我做得很好」，言論引起議員鼓譟。

魯比奧同日出席參議院撥款委員會聽證會，強調政府為2025至2026財年提出的285億美元（約2,223億港元）預算，將令國務院能夠繼續實施特朗普的願景，同時削減200億美元（約1,560億港元）的重複、浪費和受意識形態驅動的項目。對於加薩問題，魯比奧相信以色列能夠實現擊敗哈馬斯的目標，同時仍允許足夠數量的援助進入加薩。