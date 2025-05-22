可攔中俄洲際導彈 美逾萬億研系統防範

中方嚴重關切 斥進攻色彩濃 美國總統特朗普周二宣布，耗資1,750億美元（約1.37萬億港元）開發金穹天基導彈防禦系統。特朗普希望系統在3年內投入使用，應對中國及俄羅斯的洲際導彈威脅。中國外交部昨日回應指，嚴重關切美國損害全球戰略平衡與穩定。

特朗普表示，金穹將與美國現有的導彈防禦能力整合，透過衞星網絡配合，涵蓋陸海空下一代技術，包括天基傳感器和攔截器；一旦建成將能攔截從世界各地甚至太空發射的導彈，首筆250億美元（約1,960億美元）啟動資金將在下一財年預算中安排。特朗普期望在2029年1月卸任前金穹能全面運作，他宣稱金穹攔截成功率非常接近100%，並指派太空軍作戰副部長蓋特萊恩（Michael Guetlein）監督計劃。

冀3年內服役 加拿大商參與 特朗普預料，籌集資金將不會有太大困難，面對外部邪惡勢力，金穹對國家成功及存亡十分重要。他又透露，加拿大希望參與計劃。加拿大總理卡尼證實，正與美國商討建立新的安全和經貿關係，包括強化北美防空司令部和金穹計劃等。天基導彈防禦系統建立於太空軌道，概念早在冷戰提出，透過建立一個由數千顆小型衞星組成的衞星群，定位來襲導彈和載具，然後攔截並摧毀目標。

以鐵穹啟發 部署運作費龐大 金穹是特朗普受以色列鐵穹防禦系統啟發，去年競選期間提出，甚至列入共和黨黨綱。惟金穹受到廣泛質疑，有人擔憂會佔用國防預算，如同因技術原因而放棄的星球大戰計劃一樣。根據美國國會預算辦公室估算，未來20年單計部署和運作金穹攔截器需要花費逾5,400億美元（約4.2萬億港元）。

民主黨參議員凱利上周在一個安全峰會稱，加州和阿拉斯加州已部署44個導彈攔截器，他希望能夠建立一個真正百分百有效的系統；在全國建立一套系統將極其困難，而且不確定它是否有效。智庫戰略與國際研究中心導彈防禦項目主任卡拉科認為，從太空攔截來襲導彈極其困難，但下一場大規模戰爭很可能部分發生在大氣層上，因此金穹將為美國提供強大防禦能力，必要時可用於反衞星戰。

中國外交部稱，金穹計劃公然提出大幅增加外空作戰手段，包括研發部署、軌道攔截系統，具有濃厚的進攻性色彩，違反《外空條約》倡導的和平利用原則，將加劇外空戰場化和軍備競賽風險，動搖國際安全與軍控體系。美國奉行本國優先，執迷於謀求自身絕對安全，違反各國安全不受減損的原則，損害全球的戰略平衡與穩定。中方敦促美方盡早放棄發展和部署全球反導系統，以實際行動增進大國戰略互信，維護全球戰略穩定。本報綜合報道