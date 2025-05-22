緬甸豬仔分等級 傳台灣人身價最低

【本報綜合報道】緬甸政府今年2月受到國際壓力，對邊境多個詐騙園區實施打擊行動，陸續救出大批受困「豬仔」。一名從百盛園區逃出的台灣人阿宏周二透露，詐騙園區裏的人分三六九等，台灣人的身價最低，每人平均30萬元（新台幣‧下同，約7.8萬港元）。

阿宏表示，園區內甚麼國家的人都有，身價最高的則是日本人，購買日本豬仔至少需要花90萬（約23.4萬港元）至150萬元（約39萬港元），理由是日本仍有很大詐騙空間，且日本人騙日本人比較容易成功。阿宏憶述，在園區業績壓力很大，每個月還要向公司支付約2.3萬元（約5,900港元）住宿與伙食費，半年期間，他合共詐騙3名台灣人，才勉強在園區內繼續生存。

騙款轉虛擬幣 無法追緝 阿宏續指，在看過詐騙產業的運作後，認為打詐是不可能，因為不管政府頒布甚麼政策，電騙團夥永遠會有對策，例如當單程機票不能抵境，團夥就會提供回程票。警察現在抓的永遠只是底下的小角色，因為真正重要且能獲利的部分全部都在外國，大額資金只要轉成虛擬貨幣就全部運輸出去，根本無法追緝。