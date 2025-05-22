男生跌校內化糞池亡 家屬盼賠償

草皮腐朽木板遮蓋 一踩即斷

事發於周一下午3時許，男學生上完體育課後，與同學一起抬着多個籃球前往體育館歸還。體育館行人路旁一片區域有一處化糞池，僅用一些木板和磚頭搭建遮蓋，上面還鋪着草皮偽裝，周圍沒任何警示標識。由於木板腐朽，男學生踩上去後木板瞬間斷裂，他隨即墮進化糞池中，同學見狀趕緊向老師報告並報警。消防員到場後對化糞池抽排，但因池內存在大量沼氣等有毒有害氣體及污濁糞水，給救援工作帶來極大困難，最終在當晚7時左右才將男學生打撈上來，他已無生命體徵。有同學形容，化糞池井口用草皮遮蓋如同陷阱。