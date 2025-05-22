遭父長期虐打陷絕望 9歲圍棋神童傳墮亡

手臂早已傷痕纍纍 落敗一局再捱穿心腿 福建9歲圍棋天才朱宏鑫傳出周一晚上跳樓身亡，他生前疑不堪父親嚴苛催谷及長期虐打，最終選擇輕生。有知情人士透露，朱父近日因不滿兒子在比賽中輸了一局而當眾把他一腳踢倒。有圍棋界人士表示，朱父早出現家庭暴力問題，兩任前妻因不堪經常捱打而離婚。朱宏鑫是第二任妻子所生，因朱父拒絕讓出撫養權而隨父親生活。

7歲奪全國冠軍 嶄露頭角 朱宏鑫7歲時在福建泉州以9戰全勝，奪得首屆「渾南盃」全國少兒圍棋公開賽幼兒組冠軍，成為福建圍棋協會最年幼棋手。一戰成名後，朱宏鑫成為中國圍棋運動員，破格以幼齡提前入讀相當於中學的杭州智力運動中等專業學校。他不久前升上業餘6段，是圍棋界未來之星。

朱宏鑫本月在浙江杭州舉辦的「明仕盃」全國少兒圍棋公開賽中，雖然以88分取得分組首名，但因其中一局落敗被父親當眾責打。朱父更情緒失控對兒子施以穿心腿，令他痛極倒地，旁人及保安不值其所為出手制止，朱父始停手。朱宏鑫出事前一天，朱父還在微信朋友圈更新動態，不滿兒子的比賽表現一塌糊塗，並批評他缺乏大賽經驗。

父兩任妻子不堪家暴離婚 有圍棋界人士稱，朱父有家暴問題，前妻因不堪經常捱打而離婚。有自稱朱宏鑫的同鄉指出，朱父在村中風評不佳，兩任妻子因不堪家暴而離去，朱宏鑫是第二任妻子所生，因朱父拒絕讓出撫養權而隨父親生活。朱父對兒子要求極高，每次比賽都會隨行。去年7月有網民發現，朱宏鑫不但身體過於瘦弱，手臂上還有明顯傷痕。本報綜合報道