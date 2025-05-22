兩岸國際

台漁船闖日經濟區 遭扣押

日本今年首次取締國外漁船，水產廳漁業取締本部周二在沖繩縣與那國島近海扣押一艘台灣漁船。漁船涉嫌未經許可在日本專屬經濟區海域展開漁業活動，58歲船長劉明清當場被捕。蘇澳區漁會總幹事陳春生指船主並未向漁會通報事件，也未透過正規管道請求協助。（綜合報道）
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