兩岸國際

非法獵殺745藏羚羊 囚14年

裁判文書網周一揭露一宗1999年11月16日發生的大規模獵殺野生動物案，案中主犯被青海省格爾木市法院判處有期徒刑14年。主犯使用槍枝獵殺國家一級重點保護野生動物藏羚羊745隻，案發後使用別名潛逃，直至去年12月31日被格爾木市公安局逮捕。（綜合報道）
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