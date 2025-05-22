村委禁居民養貓狗 街道辦調查

【本報綜合報道】山東省濰坊壽光市一村委近日發通知，禁止轄區居民飼養貓狗，即使已經養了也必須處理掉。壽光市洛城街道辦事處一名工作人員周一稱，將聯絡村委核實。

網上早前流傳一份禁養貓狗通知顯示，鑑於很多住戶反映小區內頻繁出現貓狗擾民的現象，經開會討論決定，「凡是居住在屯田東村的所有住戶禁止養狗養貓」，居民於周一之前要將飼養的狗和貓全部處理，一旦發現，不僅懲罰租戶，連帶戶主也一起罰款。村委一名韓姓工作人員表示，目前只在樓梯、升降機等位置張貼通知，未嚴格按照通知內容去執行，也沒有真正罰款，因法律沒禁止養貓狗，「只是嚇唬一下居民，給他們提個醒」。

律師認為明顯失當 有律師認為，村規民約的內容不得與憲法、法律、法規和國家的政策相牴觸，村委的「禁養令」明顯失當。壽光市洛城街道辦事處綜治辦一名工作人員表示，村和社區都是基層自治組織，「一個村一個規定」，村委禁止養貓養狗的決定並未向街道報備。對於禁養令可能違反法律法規的問題，街道辦稱若真的存在問題，將及時處理。