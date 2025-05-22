舉報小區違建 業主兩度遇襲

【本報綜合報道】海南省陵水黎族自治縣早前有小區業主持續舉報小區存在違建，今年兩度遇襲受傷。今年中央第八巡視組進駐海南後，業主向巡視組反映舉報違建後遭有預謀報復毆打一事。

陵水縣英州鎮清鳳海棠長灘小區業主蔣正義（化名）因持續舉報長灘小區、長灘別院存在違建，在今年2月8日至3月11日約一個月時間裏，兩次遭人蒙面襲擊毆打並受傷。蔣正義稱，從2021年12月至今，陵水縣個別官員及相關部門涉嫌虛假整改長灘小區50至53幢違建別墅。他和其他舉報人調查發現，除上述別墅外，長灘別院的別墅也涉嫌違建。他們向海南省紀委實名舉報後，舉報信被轉交到海南省自然資源和規劃廳調查。