河北省紀委前副書記受賄 囚12年

【本報綜合報道】江蘇省連雲港市中級人民法院周二一審公開宣判河北省紀委前副書記、省監委前副主任陳玉祥受賄案，以受賄罪判處其有期徒刑12年，並罰款200萬元（人民幣‧下同，約220萬港元），依法追繳其受賄所得財物及孳息，上繳國庫。

收值3300萬財物充公 經審理查明，2001年至2023年11月，被告利用擔任河北省紀委紀檢監察幹部培訓中心主任，河北省紀委副廳級紀檢員，河北省監察廳副廳級監察專員，邢台市委常委、市紀委書記、市監委主任，石家莊市委常委、市紀委書記、市監委主任，河北省紀委副書記、省監委副主任等職務上的便利以及職權、地位形成的便利條件，為有關單位和個人在項目承攬、企業經營、案件處理等事項上提供幫助，直接或者通過他人非法收受財物共計折合3,000萬多元（約3,300萬港元）。

連雲港市中院認為，被告受賄數額特別巨大，應依法懲處。鑑於其受賄犯罪中有未遂情節，歸案後如實供述自己罪行，主動交代監察機關尚未掌握的大部分犯罪事實，認罪悔罪，積極退贓，涉案贓款贓物及孳息已全部追繳到案，依法可對其從輕處罰，法庭遂作出上述判決。