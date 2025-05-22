陝西倡全省節水 盼經濟障礙掃除

減高耗水作物種植 推廣水肥一體化模式 北方多地高溫持續，陝西、河南、甘肅等省出現重度及以上乾旱。陝西省水利廳、共青團陝西省委和省節約用水辦公室周日發布節水倡議書，要求全省上下認識節水重要性，把節水理念融入日常生活。

陝西地處西北內陸，水資源匱乏且時空分布不均衡，嚴重制約經濟社會發展。倡議書指出，農業佔全省總用水量約一半。農業、水利部門應引導農戶及生產主體，依據水資源條件，減少高耗水作物種植，發展節水型設施農業和旱作農業，推廣耐旱品種；要普及噴灌、滴灌、微灌等節水技術，推廣「水肥一體化」模式。當前正值夏糧產量形成和秋糧播種關鍵期，各方要積極推廣應用節水灌溉技術，加強農田管理，築牢糧食安全防線。

工業加快淘汰落後產能 工業節水方面，水資源超載地區要加快淘汰高耗水落後產能，新建工業項目避免在缺水地區盲目高耗水。工業企業要加大節水技術改造力度，推廣冷凝水回收、循環用水等工藝，提高水的重複利用率。城市節水方面，市政部門要擴大再生水在綠化、道路清掃、生態補水等領域的應用。每個家庭要養成「一水多用」的習慣，黨政機關和企事業單位要做節水行動的引領者和示範者。

節水理念融入日常生活 青少年要自覺養成科學用水、循環用水的習慣；主動學習節水知識，積極向家人、朋友和社區宣傳節水意義，帶動更多人參與節水行動。同時，教育部門要在中小學、高校展開「節水進校園」活動，鼓勵師生積極參與節水護水知識宣教活動。

山西、河南及寧夏部分地區地表溫度於周二午後超70℃，寧夏同心達70.1℃，山西陽城72.9℃打破當地觀測史最高地溫紀錄，河南孟州72.9℃打破當地5月最高地溫紀錄。本報綜合報道