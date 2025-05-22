華與東盟10國完成自貿區3.0磋商

3.0版談判於2022年11月啟動，歷經近兩年共9輪正式談判，去年10月實質性結束。在各國經貿部長全力協調和共同推動下，雙方全面完成談判，向簽署升級議定書的目標邁出關鍵一步。3.0版將發出維護自由貿易與開放合作的強音，打造包容、現代、全面、互利的自貿協定，有力促進中國-東盟命運共同體建設。