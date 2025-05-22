會見王毅 巴國外長感謝助與印度停火

【本報綜合報道】中共中央政治局委員兼外交部長王毅周二在北京，與巴基斯坦副總理兼外長達爾舉行會談。達爾講解巴印達成停火諒解以來最新情況和巴方考慮，感謝中方主持公道，為停火促和作出不懈努力和重大貢獻，表示巴方將堅決維護國家主權和領土完整，同時願同印方保持對話、緩和局勢。

王毅指，中方將一如既往堅定支持巴方維護國家主權和領土完整，支持巴方探索符合本國國情的發展道路，支持巴方堅決打擊恐怖主義，支持巴方在國際和地區事務中發揮更大作用，不斷深化中巴全天候戰略合作夥伴關係。王毅表示，中方歡迎並支持巴印通過對話妥善處理分歧，實現全面持久停火。

華大使讚巴方用華裝備表現 同日，中國駐巴基斯坦大使姜再冬在伊斯蘭堡拜會巴基斯坦空軍參謀長巴伯爾。姜再冬讚揚巴基斯坦空軍早前與印度對峙時，使用中國製裝備和技術的傑出表現，重申中國將持續提供支持，保證向巴基斯坦空軍提供全力技術援助，進一步加強防空能力。中國外交部指，中國和巴基斯坦是傳統友好鄰邦，兩國各領域合作是非常密切，中巴的合作不是針對第三方。