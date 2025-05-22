歐盟擬向小包裹徵費 料衝擊華電商

歐盟貿易事務專員塞夫科維奇

【本報綜合報道】歐盟計劃向直接寄送到居民家中的外國小包裹，徵收每件2歐元（約17.7港元）的固定費用，料衝擊中國電商平台，七大工業國集團（G7）開始磋商對供應過剩和低廉的中國產品徵收小額關稅。

每件約收17.7元 歐盟貿易事務專員塞夫科維奇（Maros Sefcovic）向歐洲議會提交議案，指收費將由電商平台支付，包括中國跨境電商巨頭Temu和Shein。去年約46億件小包裹進入歐盟，其中逾九成來自中國。塞夫科維奇表示，大量貨物為歐盟海關人員帶來巨大工作量，給確保進入歐盟的貨物安全和標準得到適當檢查構成挑戰。塞夫科維奇指出，擬議的小包裹徵費將補償成本，直接寄送給消費者的包裹將收取2歐元，而寄送至倉庫的包裹則按0.5歐元（約4.43港元）較低稅率徵費。價值低於150歐元（約1,330港元）的包裹，未來將不再免稅。

中國外交部指，中方始終認為營造一個開放包容的國際貿易環境符合各方的共同利益，希望歐方能夠恪守開放的承諾，為中國企業提供公平、透明、非歧視的營商環境，為中歐經貿合作創造有利條件。