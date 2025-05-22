耿爽：美頻派艦機赴南海 威脅大

【本報綜合報道】中國常駐聯合國代表團臨時代辦耿爽周二在安理會海上安全問題公開辯論會上批評，美國打着航行自由的旗號，頻繁派遣軍用艦機到南海耀武揚威，並公開在地區國家間挑撥離間，才是對南海安全穩定的最大威脅。

耿爽發言時指出，他們要秉持海洋命運共同體理念，維護公正合理的海洋秩序，共同維護海上安全穩定，攜手加強全球海洋治理。對於美國代表在會上發言中提到南海問題，中方對此表示堅決反對，認為安理會並非討論南海問題的合適場所，美方發言格格不入，借機肆意攻擊和抹黑其他國家，肆意打壓。中方希望美方能與各國一道，為維護海上安全發揮建設性作用。

耿爽強調，中方致力與有關當事國在尊重歷史事實和國際法的基礎上，通過對話協商妥善處理涉海分歧。他又指出，南海仲裁案所謂的裁決非法且無效，中方不接受也不承認。在中國和東盟國家共同努力下，當前南海局勢總體保持穩定，中方有決心也有能力將南海建成和平之海、友誼之海、合作之海。