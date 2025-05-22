中方呼籲勿助美封殺華晶片 否則須負法律責任

斥措施屬典型單邊霸凌 美國商務部近日以違反出口管制為由，企圖要求全球禁用中國先進電腦晶片，包括特定的華為昇騰晶片。中國商務部新聞發言人昨日表示，任何組織和個人執行或協助執行美方措施，將涉嫌違反《中華人民共和國反外國制裁法》等法律法規，須承擔相應法律責任。

商務部指出，美方措施是典型單邊霸凌和保護主義做法，嚴重損害全球半導體產業鏈供應鏈穩定，剝奪其他國家發展先進運算晶片和人工智能等高科技產業權利。中方認為，美方濫用出口管制遏制打壓中國，違反國際法和國際關係基本準則，嚴重損害中國企業正當權益，危害中國發展利益。

中方強調，美方措施涉嫌構成對中國企業採取的歧視性限制措施。創新發展、合作共贏是大勢所趨。中方敦促美方立即糾正錯誤做法，遵守國際經貿規則，尊重其他國家科技發展權利。中方支持全球企業按照市場原則，深入開展科技合作，實現互利共贏，共同推動科技創新造福世界各國人民。中方密切關注美方措施執行情況，將採取堅決措施維護自身正當權益。

王毅晤美國亞洲協會會長 中共中央政治局委員兼外長王毅周二在北京，會見美國亞洲協會會長康京和。他批評美方繼續遏制打壓中國的正當發展權利，近日竟然試圖全面封殺中國晶片，是赤裸裸的單邊霸凌。王毅指，中美應首先通過在亞太地區實現良性互動，進而構建兩國正確相處之道，找到合作共贏的有效途徑，中方讚賞亞洲協會致力於增進中美對話交流和相互了解，希望亞洲協會繼續為增進美國社會對華正確認知發揮橋樑作用。

康京和表示，亞洲協會對中國數千年的文化積澱有深刻了解，願繼續分享基於事實、客觀的對華認知，同更多美國有識之士一道，為消除誤解、促進理解搭建對話平台。本報綜合報道