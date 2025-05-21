圖代人考試 京都大學華籍研究生被捕

【本報綜合報道】日本東京警視廳周一宣布逮捕一名在京都大學研究生院攻讀的中國留學生，原因是該學生涉嫌冒名頂替他人代考TOEIC英語考試。

警方指有組織地操作 東京警視廳公布案情時稱，27歲中國籍京都大學研究生王立坤，周日進入東京板橋區一處TOEIC考試場時，謊稱自己「忘記攜帶准考證」，試圖以他人身份填寫臨時准考證。然而，他提供個人資料與身份證件不符。警方更發現他將一個大小只有3至4厘米的小型咪高峰藏於口罩內，疑在考試中用於與外界通話並作弊。由於被捕者是京都大學研究生，而該校在日本地位僅次於東京大學，因此在當地社會引起廣泛關注。

TOEIC主辦方稱，最近注意到兩個問題，一是考分在900分以上的中國籍考生不自然地大量增加；其次是有人使用相同照片但不同身份資料反覆報名考試。東京警視廳認為，這表明作弊或非孤立行為，而是有組織系統性操作，王立坤只是其中一員。目前王立坤被以「建造物侵入罪」逮捕，屬刑事犯罪行，最高可判刑7年，一旦罪成他更可能被取消學籍。