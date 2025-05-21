稱家中儲米量驚人 日高官道歉

【本報綜合報道】日本米價持續高漲之際，農林水產大臣江藤拓周日竟稱從不買米，因為支持者贈送很多米給他，形容家中食品庫內的米簡直多到可以出售，至周一就爭議言論道歉。

正值國內米價高企 江藤在自民黨佐賀縣支部聯合會政治集資宴會上失言後，周一就言論解畫。他與首相石破茂會面後會見記者，指米多到可以出售的言論是言過其實，全面撤回發言並道歉。江藤承認未能充分體諒消費者境況，透露石破及內閣官房長官林芳正讓他反省並努力工作，否認會辭職。

江藤同日在參議院預算委員會會議上，就投放政府儲備米仍未能平抑米價致歉。

米價自去年秋季前後開始攀升，但農林水產省今年3月才開始釋出儲備米，外界批評動作遲緩。透過3輪投標，儲備米總計投放31.2萬噸，農林水產省上周五宣布每月投放10萬噸直至7月，並設定優先配額迅速送達零售商。上月28日至本月4日超市銷售的5公斤裝大米均價為4,214日圓（約227港元），18周以來首次回落，但與去年同期相比仍高出一倍。