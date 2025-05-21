南韓華籍漢 為財殺兩同鄉 另斬2人至重傷

警封鎖方圓數百米擒人 南韓京畿道始興市周一發生連環持刀襲擊事件，造成兩人重傷，警方追捕疑犯期間再發現兩具遺體，同日傍晚拘捕56歲中國籍男子車哲南（Che Zhe Nan，音譯），以涉嫌殺人及殺人未遂罪名調查。疑犯昨日向警方供稱，他因為與兩名同胞有金錢轇轕而殺死對方，至於持刀襲擊另外兩人並非預謀。

疑犯於周一上午9時34分左右在寓所附近一間便利店持刀襲擊60多歲女店主，她的眼、臉及腹部多處重傷，送院搶救後於深切治療部留醫，之後脫離危險期。警方發現，案發前後有可疑汽車駛過便利店外，根據汽車登記資料於同日上午11時到車主寓所搜查，卻發現車主陳屍屋內。死者是年約50歲中國籍男性，死亡約數天。

同日下午1時21分，疑犯在距離便利店約1.3公里一個體育公園再用刀刺傷一名70多歲老翁，老翁腹部受傷，送院搶救後於深切治療部留醫，他向警方證實行兇者是其租客車哲南，懷疑自己因為冷待對方而受襲。警方隨即到車哲南租住單位搜索，卻發現另一具年約50歲中國籍男性遺體，同樣死亡多時。警方查出兩名死者是兄弟，相信認識疑犯。

警方翻查閉路電視片段發現，疑犯在體育公園行兇後踩單車逃離現場，之後再棄單車逃跑。警方之後尋獲單車，封鎖方圓數百米範圍截查可疑人士。由於案件性質嚴重且多宗命案疑同一人有關，警方一度呼籲市民避免外出，發出通緝令並動員大量警力追捕。至同日晚上7時24分左右，警方在正往洞始華湖附近拘捕車哲南。

疑犯稱借出16萬元 未獲還錢 車哲南供述，自己2012年持在外同胞簽證入境南韓，與死者中的兄長同住。車哲南從翌年開始向死者兄弟借出累計3,000萬韓圜（約16.8萬港元），惟兩人遲遲未還錢，因而心生不滿。車哲南上周六借故邀請死者中的兄長共酌，席間用事先準備的鈍器殺死對方，同日下午再前往死者中弟弟的寓所，用同樣手段行兇，遺體分別留在案發現場。本報綜合報道