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英首相住宅縱火案 第3人被捕
英國倫敦警方前天表示，第3名與英國首相住宅縱火案有關男子，當天已在倫敦切爾西落網，計劃控以密謀實施危及生命縱火行為罪名。施紀賢位於倫敦北部住處上周一凌晨發生火災，住所入口受損，無人受傷。自去年贏得大選後，施紀賢及其家人已搬入唐寧街10號首相府。（綜合報道）
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