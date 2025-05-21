華電商售全斗煥頭像商品捱批

中國電商平台淘寶近日被揭銷售印有南韓已故前總統全斗煥頭像多款商品，包括短袖T恤、長袖衞衣及包袋等。南韓誠信女子大學教授徐坰德昨批評，有關商品搭配頭像正是全斗煥鎮壓五一八光州民主化運動後就任總統時形象，已向淘寶發出抗議信，理由是會對遇難者遺屬造成二次傷害，希望對方盡快停止銷售。（綜合報道）