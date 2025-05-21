德支持歐中談判 解決電動車問題

【本報綜合報道】中共中央政治局委員、外交部長王毅前天應約與德國新外長瓦德弗（Johann Wadephul）通電話，他指德方在歐盟發揮引領作用，願致力通過對話協商化解分歧，支持歐中談判解決中國電動車等問題。

王毅與德國新外長通話 王毅指出中德是全方位戰略夥伴，希望德新政府堅持這一定位，奉行理性務實的對華政策。他期待歐方同中方相向而行，盡快妥善解決中國電動車反補貼案，推動中歐合作提質升級。瓦德弗認同德中關係十分重要，並強調聯邦新政府重視對華關係，願奉行積極主動的對華政策，德方過去和將來都堅定奉行一個中國政策，願作中方可信賴、可預測夥伴。

與此同時，就美國商務部調整晶片出口管制，中國商務部新聞發言人前天批評美方濫用出口管制措施，以莫須有罪名針對中國晶片產品加嚴管制，甚至干涉華企在中國境內使用國產晶片。發言人直斥美方的手伸得太長，是典型單邊霸凌行徑，中方堅決反對。

另外，中國公共外交協會昨在北京召開吹風會，外交部亞洲司副司長梁建軍回應中美經貿關係問題時稱，中方不指望一次談判就能解決所有問題，下一步還會繼續溝通，絕不接受任何訛詐，也不接受「說一套，做一套」。至於中共中央對外聯絡部部長劉建超、外交部副部長馬朝旭前天在北京，分別會見由美國前駐華大使、前民主黨聯邦參議員鮑卡斯率領的美國蒙大拿大學鮑卡斯研究院學生代表團。

德國外長 瓦德弗