英歐峰會達多項協議 涉漁業貿易國防

英國與歐盟前天在倫敦舉行英歐峰會，是英方2020年1月脫歐後首次，雙方達成多項協議，涵蓋漁業、貿易及防務等多個領域。英歐領導人事後形容，是次峰會屬歷史性時刻。分析指，特朗普政府奉行美國優先政策，正正是促成英歐關係重置、再次牽手原因。

英方代表是首相施紀賢，歐盟則派出歐盟委員會主席萊恩及歐洲理事會主席科斯塔到場。根據英國首相府發表聲明，英歐雙方簽署為期12年新漁業協議，保障英國漁船能持續進入歐盟水域，同時維持歐盟漁船在英水域現有捕撈配額。在貿易方面，英歐達成動植物檢疫協議，將簡化英國食品出口手續並降低成本，同時允許英國漢堡包及香腸等產品重新進入歐盟市場。

建遣返機制打擊非法移民 至於防務領域，英歐達成了安全與防務合作框架協議，其中英方有望參與歐盟一項1,500億歐元（約1.32萬億港元）國防聯合採購計劃。萊恩事後表示，這是雙方安全與防務夥伴關係的新起點，也是英國參與歐盟國防工業第一步。

針對非法移民湧入問題，英歐將重點推動打擊層面合作，包括建立遣返機制，協同應對英倫海峽偷渡問題。同時，雙方將會啟動青年流動計劃，將設定人員流動限額以及停留期限，其中英國旅客有望重新使用歐盟快速通關系統。

分析指美政策影響多地外交 在聯合記者會上，施紀賢、萊恩及科斯塔均表示，英歐是次達成協議標誌彼此關係向前邁出一大步，其中萊恩更形容為是雙方關係新篇章。英國商界普遍支持協議，其中英國工業聯合會認為在當前全球經濟不穩定背景下，深化與歐盟之間合作不僅是現實選擇，也有助於提升國家吸引力。

自去年上台後，施紀賢致力改善國家與歐盟關係，曾稱在其領導下，英國將成為歐洲朋友及夥伴，隨時準備合作。分析認為，執政工黨與歐盟達成協議，意味務實外交終於回歸。另有意見認為，英歐能夠破冰，表面是雙邊利益驅動，實際反映美國政策轉向，影響多地外交取向。本報綜合報道