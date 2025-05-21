特朗普普京通話兩句鐘 指俄烏停火談判即啟動 條件保密

澤連斯基擬拉攏歐英高層同會晤 俄烏上周在直接談判未見突破後，美國總統特朗普前天分別與俄羅斯總統普京及烏克蘭總統澤連斯基等人通電話。他事後形容與普京通話非常順利，俄烏將立即啟動停火談判，雙方未來致力結束戰爭，不過條件需由俄烏雙方協商決定。英國傳媒有分析指出，縱使特朗普表現樂觀，但距離達成俄烏停火或和平協議仍有一段距離。

終戰後 美俄展大規模貿易 經過與普京大約兩小時通話，特朗普隨後在網上透露，莫斯科與基輔將立即開始停火談判，已告知澤連斯基及歐盟委員會主席萊恩等人，並說：「讓和談立即開始吧。」他形容與普京通話氣氛不俗，當俄烏戰爭結束後，美俄將展開大規模貿易，並指俄羅斯擁有創造大量就業機會及財富的巨大潛力，其潛力無限，而烏克蘭在重建國家過程中，也可通過貿易成為重要受益者。

俄擬與烏就備忘錄展合作 與此同時，俄羅斯亦發表聲明，提及普京與特朗普通話要點。普京贊成停戰，不過有必要制訂出最有效走向和平的途徑；主張以和平解決烏克蘭危機；願與烏方達成包括停火在內的備忘錄；雙方需要找到適合彼此妥協方案。普京表示，他與特朗普通話後達成共識，俄方準備與烏就一份備忘錄展開合作，勾勒出未來可能達成和平協議立場。

在雙方通電話前，俄羅斯克里姆林宮發言人佩斯科夫曾稱，最好以政治外交手段解決俄烏問題，實現俄方目標。談及俄美總統會否舉行會晤時，他指兩國仔細研究後，再確定會晤日期。

除了普京，特朗普同日亦與澤連斯基通話。澤連斯基與特朗普單獨通話後重申烏方「全面且無條件停火」訴求，並警告如莫斯科未準備好，須實施更嚴厲制裁。他亦強調，在特朗普與普京通話前，已要求美國總統不要在烏方不在場情況下，作出任何與烏有關決定。

另外，澤連斯基表示正考慮舉行烏克蘭、俄羅斯、美國、歐盟及英國之間高層會晤，推動結束戰事，自己與特朗普通話後，希望盡快舉行有關會晤，可由土耳其、梵蒂岡或瑞士主辦。

各國稱歡迎教宗主持談判 特朗普通話對象亦包括萊恩，法國總統馬克龍、意大利總理梅洛妮、德國總理默茨及芬蘭總統斯圖布亦有份參與。萊恩感謝特朗普所作努力，又指美方保持參與至關重要。梅洛妮透露，天主教教宗良十四世提出願意主持和平談判之建議，獲美國與其他領袖歡迎。本報綜合報道

美國總統 特朗普 梵蒂岡（圖）願意主辦俄烏和談。（Getty Images圖片） 俄羅斯總統 普京 烏克蘭總統 澤連斯基