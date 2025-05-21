活豬灌水打針增重 接收公司停業整頓

曾因屠宰未檢疫生豬遭罰

日前有報道稱，在邯鄲吳村某生豬轉運站內，有工人用水喉向活豬口中灌水，之後還替被灌水的活豬注射「封閉針」。封閉針的藥物主要是讓豬快速吸收水分，同時減少排尿，以達致增重效果。約一小時後，經處理的生豬被送往屠宰場，再連夜跨省送往位於焦作市的河南省億騰食品有限公司。河南溫縣農業農村局周一通報，傳出上月22日晚河北部分未檢疫生豬流入河南省億騰食品有限公司，翌日該局立即調查，對該批次18隻生豬進行產地檢疫補檢和屠宰檢疫，結果合格。針對該公司存在未按規定進行生豬進廠查驗登記等問題，該局立案查處。據報，該公司去年12月因屠宰應檢疫而未檢疫的生豬，被罰款26.9萬元（人民幣‧下同，約29.5萬港元），兩名承運人分別被罰5,500元（約6,000港元）。