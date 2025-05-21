涉對學童施暴力 台幼園老師辭職

受害4歲男童本月初才轉學至涉事私立幼兒園，上周一放學回家後向家長反應遭老師虐待，家長翌日前往幼兒園詢問狀況，並要求查看閉路電視紀錄，校方起初僅給看部分片段，隨即以處理小朋友放學為由打斷家長查看。同日晚間幼兒園主任致電家長，坦承確實有發現不當行為。家長上周三再度前往幼兒園查看閉路電視完整片段，發現施姓女老師有多次施暴動作，隨即報警。

當局介入 屬實將終身禁職

新北市教育局表示，校方已完成校安及社政通報，涉事老師已自請離職，教育局已依教保相關人員違法事件調查處理辦法規定啟動調查，盡速釐清陳情人所提疑似不當對待情形，倘後續調查及認定結果不當管教行為屬實，將嚴懲行為人最重罰款60萬元（新台幣‧下同，約15.6萬港元），且終身不得擔任教保服務人員，幼兒園最重可裁罰6萬元（約1.56萬港元），並公告幼兒園及行為人姓名。