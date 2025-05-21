疑追求不果殺女師 聾啞男遭聲押禁見

案情指，受害女教師去年8月到花蓮某偏鄉初中教授語文，因信仰關係住進教會宿舍，空閒時會與教友到附近慰問及關心弱勢群體，劉男因此認識女老師並且交換聯繫方式，其後常傳露骨文字及照片騷擾對方。直至上周五，劉男因不滿自己的社交帳號被女教師屏蔽，前往對方宿舍爭吵，並於上周六凌晨以某種線狀物把對方勒斃。

依殺人罪偵辦 恐滅證逃亡

警方周日拘捕劉男，並在他的居所找到女教師的手機以及疑似作案的繩索，同時也發現他已刪光手機裏的對話紀錄，加上其案發當天清晨罕見洗澡、洗衣，行徑可疑，懷疑他有企圖滅證的可能，遂依殺人罪將他移送地檢署偵辦。花蓮地檢署主任檢察官廖榮寬表示，劉男經檢察官訊問後，因認涉犯殺人等罪嫌重大，有事實足認有逃亡及湮滅證據之虞，且所涉為最輕本刑5年以上重罪，故有羈押原因及必要。