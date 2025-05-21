鳳陽鼓樓大規模墮瓦片 古蹟遊客慌逃脫臉

持續近2分鐘 非大風所致

事發於周一傍晚6時半左右，有目擊者表示，她聽到有人說鼓樓瓦片脫落後才注意到有關情況，現場民眾慌逃，沒看到有人因此受傷。鼓樓附近一家商戶指，鼓樓距離其店只有30至50米，瓦片脫落過程持續了一、兩分鐘，目前有關部門已在周邊拉起警戒線。另一家商戶則稱，鼓樓瓦片大規模脫落，砸到二層和樓下，鼓樓主體建築沒坍塌；又提到當日風已不大，認為瓦片脫落並非大風所致。