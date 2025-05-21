湖南江西垃圾山未獲清理

內媒前日揭露，湖南省連接長沙市及湘潭市的潭州大道與湘潭市區北二環交叉路口，沿湘潭市區北二環往西，大量建築垃圾被隨意傾倒，形成垃圾堆場，垃圾滑入附近水塘。江西省萍鄉市湘東區亦有一座逾10米高、佔地數百畝垃圾山，每逢降雨，廢水肆意橫流。兩地民眾多次反映，至今仍未解決。（綜合報道）