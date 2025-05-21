兩岸國際

大巴肇慶撞山釀兩死兩傷

廣東省肇慶市前日清晨6時許發生嚴重致命車禍，一輛大巴在G55二廣高速廣寧古水路段行駛期間撞山，造成車內兩人死亡、兩人受傷。肇慶市公安局交通警察支隊當晚發布警情通報指，大巴從四川儀隴開往深圳方向行駛至上述路段時，穿越道路中間隔離帶，結果撞上一側山體。（綜合報道）
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