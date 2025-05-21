5月21日(三)
兩岸國際
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
05月21日 (三)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
大巴肇慶撞山釀兩死兩傷
廣東省肇慶市前日清晨6時許發生嚴重致命車禍，一輛大巴在G55二廣高速廣寧古水路段行駛期間撞山，造成車內兩人死亡、兩人受傷。肇慶市公安局交通警察支隊當晚發布警情通報指，大巴從四川儀隴開往深圳方向行駛至上述路段時，穿越道路中間隔離帶，結果撞上一側山體。（綜合報道）
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/兩岸國際/odn-20250521-0521_00178_028/大巴肇慶撞山釀兩死兩傷
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc