哪吒汽車1.7萬「低價」售 揭屬首期上會供款引流

【本報綜合報道】內地部分二手車商近期在多個二手交易平台甩賣新能源汽車哪吒汽車，部分低至每輛1.58萬元（人民幣‧下同，約1.7萬港元）。內媒周日報道，相關價格只是二手車商引流手段，網上顯示的價格只是貸款首期費用。

斷網欠稅 問題不絕 二手平台資訊顯示，不少賣家將哪吒汽車貸款首期壓至極低價格，例如一款2022年上牌的哪吒汽車，錶顯里程4.4萬公里，標價2.88萬元（約3.1萬港元），另一輛同年上牌的哪吒汽車，錶顯里程4.5萬公里，標價1.88萬元（約2萬港元）。

5月以來，哪吒汽車被爆出應用程式（App）斷網、欠稅問題，哪吒汽車關聯公司合眾新能源汽車股份有限公司上周亦被申請破產。一名重慶車商表示，二手哪吒汽車在當地不好賣，如今是虧本處理，比之前的售價低了數千元。