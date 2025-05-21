廣州傳寵物店虐待動物 斷水斷糧 幼貓陳屍籠中

【本報綜合報道】廣東省廣州市有網民近日反映，海珠區江南東路一家寵物店在無人看管狀態下，讓顧客自行進入店內與寵物玩耍，籠內部分餵食盆內沒有水或食物，還有一隻小貓在籠中死亡。知情人士透露，寵物店上周六已經就網傳情況報警，當地警方已介入調解。

內媒報道指，涉事寵物店門口設有二維碼（QR code），顧客掃碼後即可進入店內，與寵物玩耍，店內養有貓咪、小羊、蜜袋鼯等動物，大部分都關在籠內，籠子衞生目測比較乾淨，但並未發現網民提到的死去貓咪，店外僅有一個丟棄的籠子，且店內有工作人員看管。不時有小朋友進店，工作人員會打開籠子，讓小朋友和動物接觸。

被指無人看管 店方否認 寵物店早前在網上澄清，並非如網民所說無人看管，而是涉事網民到訪時店舖還沒開門，加上前一晚忘記鎖門，所以對方才可以直接推門進入未營業的店舖中，至於死去的貓咪是剛出生有病的小貓，此前曾餵藥治療，忽然離世也出乎他們的意料。