世衞大會 華代表稱續支持多邊主義改革

【本報綜合報道】第78屆世界衞生大會前日在瑞士日內瓦開幕，中國代表團團長、國家衞生健康委主任雷海潮在一般性辯論發言中表示，中國始終堅定支持世衞組織發揮領導協調作用。

雷海潮指，中方在新冠疫情期間為全球提供了近5,000億個人防護用品和23億劑次疫苗，中方將繼續以實際行動支持世衞組織和多邊主義，歡迎世衞組織實施改革，願與廣大成員國攜手努力，共同構建衞生健康共同體。

不滿涉台發言干涉內政 雷海潮強調，世界上只有一個中國，台灣是中國不可分割的一部分，聯大2758號決議和世衞大會25.1號決議早有定論，大會早已決定不同意台灣參加世衞大會，個別國家涉台發言擾亂會議議程，不得人心，中方敦促個別國家停止干涉中國內政。

世衞總幹事譚德塞在開幕致詞中表示，世衞正面臨資金短缺的問題，對履行全球衞生使命構成重大挑戰，呼籲各國支持提高成員國會費，並推動通過新的「大流行協定」，以確保實現醫療資源公平分配，應對未來可能出現的健康危機。