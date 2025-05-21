全國通辦婚姻登記 新人5‧20逼爆愛情聖地

內蒙古 新人特意挑選5月20日共諧連理。（中新社圖片）

上海四川廣州加急處理 有城市拓甜蜜商機 在內地，數目字「520」正是普通話「我愛你」的諧音。內地新修訂《婚姻登記條例》由本月10日起實施「全國通辦」，取消婚姻登記地域限制，不再需要戶口本，直至昨天迎來首個「520」，吸引全國各地不少新人湧到「愛情聖地」新疆自治區賽里木湖登記結婚，多地相關政府機構亦嚴陣以待。

自《婚姻登記條例》生效後，多地採取措施保障新人領證，其中上海市各婚姻登記機關頂格配置網上預約額度，假如無法預約，民眾可直接到場辦理。當地民政部門強調，凡在工作時段內前來新人，只要願意等候，婚姻登記機關都會安排盡快辦理。

為了應付人流，四川省多地事前提到，會做好延時服務準備。廣東省廣州市各區婚姻登記機關也動態調整預約號源，全力保障市民婚姻登記需求，當局呼籲大家理性看待結婚日子，可錯峰預約，「只要感情好，天天都是好日子」。

另外，不少城市借此契機，開始嘗試旅遊婚姻登記業務，包括建設「領證地標」，例如把婚姻登記部門遷入歷史保護建築及公園等熱門景點等，期望催化「甜蜜經濟」。

新疆人龍延綿數十米 除了一般城市，多對新人亦專程前往新疆自治區賽里木湖登記結婚。韓女士一早已在登記處排隊，她透露登記處共有數十對新人，綿延數十米長，由於天氣寒冷，很多男女不得不一邊排隊、一邊披上被子保暖，只為可以早點成婚。

談及為何前來辦證，韓女士稱自己是新疆博樂本地人，與多名朋友一共3對新人約好前來領證，最後分3輛汽車，於凌晨1時多從博樂出發前往賽里木湖，期間曾在車上休息。當落車時，她看到登記處門口已有數對新人，之後愈來愈多新人，由各地駕車前來。

撤戶籍限制 簡化文件 根據《婚姻登記條例》，新規定取消戶籍限制，並簡化材料，內地居民跨省辦理婚姻登記，僅需攜帶身份證及無配偶聲明即可領證。對於在京工作的非京籍居民與外籍人士結婚，也有一定程度便利，不用回到戶籍所在地登記結婚。本報綜合報道

內蒙古 呼和浩特婚姻登記處大排長龍。（中新社圖片） 廣東 廣州海珠區舉辦「花城有囍」集體領證活動。（中新社圖片） 四川 成都有逾20對新人參加集體婚禮。（中新社圖片）