台嚴重車禍3死 司機昏迷未脫險

【本報綜合報道】台灣新北市三峽區周一發生嚴重車禍，造成3死13傷，包括兒童，肇事私家車78歲余姓男司機被送到亞東醫院搶救。院方周二表示，余男經治療仍昏迷，尚未脫離險境，生命迹象也不穩定，需接受第二階段手術。據指，他並非首次肇事，2020年曾開上行人道上撞傷一對母嬰，5年內已有7次交通違規。

5年內7次交通違規

三峽警分局昨天進行車輛勘驗、驗屍等程序，並依據閉路電視畫面研判余男是因在前一個路口轉彎肇事，慌不擇路才選擇撞擊行人企圖肇事逃逸。警方在現場採證發現其車上有處方藥物，研判他有慢性疾病，在其妻同意下在醫院為她錄口供，並與警方一同返回家中採證。警方調查後未發現可疑違禁毒品或藥物，初步排除余男毒駕的可能，但仍需等待血液檢測確認。