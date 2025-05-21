陝西政協前主席受賄近3億判死緩

【本報綜合報道】廣西自治區南寧市中級人民法院周一一審公開宣判全國政協人口資源環境委員會前副主任，陝西省政協前黨組書記、主席韓勇受賄案，以受賄罪判其死刑，緩期2年執行，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產。2019年，中央掃黑除惡第20督導組進駐督導雲南省期間，曾辦理轟動一時的孫小果等一批涉黑涉惡犯罪團夥。而當時擔任該督導組的組長正是韓勇。

韓勇曾辦孫小果案 法院經審理查明，1993年至2023年，韓勇利用擔任吉林省松原市人民檢察院黨組書記、檢察長，吉林省人民檢察院黨組成員、副檢察長，吉林省紀委副書記，新疆維吾爾自治區黨委常委、組織部部長、副書記，陝西省政協黨組書記、主席等職務上便利以及職權、地位形成的便利條件，為有關單位和個人在企業經營、工程承攬、幹部任用等事項上牟取利益，直接或通過他人非法收受財物共計折合2.61億多元人民幣（約2.86億港元）。

法院認為，韓勇受賄數額特別巨大，並使國家和人民利益遭受特別重大損失，論罪應當判處死刑。鑑於其歸案後提供其他重大案件線索經查證屬實，有重大立功表現，如實供述自己罪行，主動交代監察機關尚未掌握的部分犯罪事實，認罪悔罪，積極退贓，具有法定、酌定從輕處罰情節，對其判處死刑，可不立即執行。