賴清德就職一周年 談話未提兩岸罕見

爭取與美貿談最好結果 冀促成政黨合作 台灣地區領導人賴清德昨天就職一周年，他早上在辦公室發表題為《迎風轉型、穩健前行》執政周年談話，內容涵蓋「民主台灣、韌性精神、訴求團結」一共3大元素。他稱將向在野政黨定期提交台灣安全簡報，相信沒有任何一個台灣人，會放棄民主自由的生活，同時強調願與大陸在對等尊嚴下交流合作。

上述談話聚焦就任首年如何應對挑戰，包括針對氣候變化、健康促進、社會韌性成立3大委員會，以及價值外交、出訪太平洋島國外交任務、應對美國關稅、朝小野大等，其中重提針對安全統戰威脅的17項應對策略。他又談到經濟轉型布局，強調政府會秉持確保台灣利益、維護產業發展、絕不犧牲任何行業3大原則，爭取最好台美經貿談判結果。他又指出，台灣會以市場為導向，推動立足台灣、布局全球、加強美國經濟路線，將擴大與美國以外更多民主自由國家市場連結，同時擴大內需，兼顧科技研發實力與傳統產業升級，成立推升台灣經濟發展動能基金。

被問始稱允兩岸對等合作 賴清德強調願意張開雙手，努力促成朝野對話，加強政黨合作，將指示安全團隊規劃，向在野黨主席展開重要安全情勢簡報，期望朝野政黨領袖以台方利益為優先，以守護台灣安全為前提，坦率真誠交換意見並攜手面對挑戰。

在談話全文中，兩岸關係隻字未提。賴清德在記者會上被問及兩岸問題時，他強調自己也是堅定地追求和平，戰爭沒有贏家。他稱，未來仍會堅持和平四大支柱行動方案，包括持續不斷強化防衞力量，加強經濟發展韌性，積極跟國際友盟共同合作。他又重申只要對等尊嚴，台灣很樂意跟大陸交流合作，透過交流取代圍堵，透過對話取代對抗，朝和平共榮方向發展。

另一方面，賴清德接受日本男團「嵐」成員櫻井翔專訪，相關內容前天播出。他談及對大陸危機感，並稱陸方威脅是國際問題，希望美國、日本及民主陣營共同阻止大陸發起戰爭。

台再偵獲大陸17架次機船 台方昨天公布，截至當日清晨6時前24小時，偵獲6架次大陸軍機、8艘次軍艦、3艘次公務船在台海周邊活動，軍機全數逾越海峽中線。台海巡署金馬澎分署同日表示，兩名大陸男子清晨利用小型舢舨施放浮板，企圖偷渡金門縣烈嶼鄉二膽島時，被金門守望哨以紅外線熱影像系統偵獲，第12巡防區立即調派海巡隊線上PP-3585艇及CP艇，會同金防部守備大隊攔截、逮捕兩人，扣查一艘舢舨。本報綜合報道