機油作畫妙毫巔 國風水墨現眼前

內媒昨日報道，中國重慶市一名電單車維修技工以獨特的創作方式走紅網絡。他用修車工具扳手和螺絲批作畫筆，以機油為顏料，在泡沫墊上繪製出一幅幅精美的國風水墨畫，包括古風女子及動畫角色，畫面細膩靈動，令人驚嘆。

27歲的談先生表示，他只是一名普通的電單車維修技工，日常的工作枯燥且重複，缺乏成就感。因自幼已喜愛繪畫，他遂決定重拾這項嗜好，為枯燥的生活增添色彩。

自今年1月起，他經常在工作閒暇時隨手拿起修車工具，蘸取機油在發泡膠上作畫，客戶到店便專心修車，空閒時繼續創作。他笑稱，主題隨心而定，可能是動漫角色或腦海中浮現的人物，其中哪吒是他最滿意的作品之一。

鐵騎維修工走紅網絡 對於走紅，談先生坦言繪畫已成為表達心情的重要方式，形容再普通的職業也能「生長」出藝術的枝椏，愛好和生活都應該認真對待。他希望透過其故事，鼓勵更多人堅持熱愛，為平凡日常注入藝術與活力。

不少網民見狀紛紛表示讚嘆，直言高手在民間，又佩服談先生用機油也能畫出水墨意境，非常有才華。談先生的創作不僅展現出民間藝術的無限可能，更傳遞出他對生活的積極態度。本報綜合報道