美火車撞死兩人 1人失蹤

【本報綜合報道】美國俄亥俄州於周日晚上發生一宗火車撞人事故，造成至少兩人死亡，一人失蹤。

救援人員搜索河道

事發於弗里蒙特市桑德斯基河一座橋上，死者是兩名女性，一名兒童獲救送院救治，還有一名兒童失蹤。救援人員正在搜索桑德斯基河，尋找失蹤兒童。