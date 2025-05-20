兩岸國際

美火車撞死兩人 1人失蹤

俄亥俄州弗里蒙特市桑德斯基河一座橋上發生火車撞人事故。 俄亥俄州弗里蒙特市桑德斯基河一座橋上發生火車撞人事故。
俄亥俄州弗里蒙特市桑德斯基河一座橋上發生火車撞人事故。
【本報綜合報道】美國俄亥俄州於周日晚上發生一宗火車撞人事故，造成至少兩人死亡，一人失蹤。
救援人員搜索河道
事發於弗里蒙特市桑德斯基河一座橋上，死者是兩名女性，一名兒童獲救送院救治，還有一名兒童失蹤。救援人員正在搜索桑德斯基河，尋找失蹤兒童。
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