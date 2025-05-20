免簽旅客可預先申報 日本2028年實施

參考美ESTA系統 登機前已審查 日本出入國在留管理廳昨日公布，計劃於2028年推行免簽證旅客預先申報系統，以提升通關效率。適用對象為短期免簽國家及地區民眾，日本目前對71個國家和地區實施短期免簽。

入管廳指出，現行做法是日本政府在飛往日本的航班起飛後，從航空公司獲取乘客名單，與有非法滯留及犯罪紀錄的外國人訊息比對，再根據結果在日本機場審查相關旅客，但做法較為耗時。新制將參照美國旅遊授權電子系統（ESTA）建立「日本版ESTA」，適用對象為短期簽證免簽國家及地區，旅客需在入境前預先申報姓名、逗留目的和場所等訊息，若入管廳審查發現旅客曾經在日本有刑事紀錄或非法居留，相關人士將不獲准登機赴日。

去年到訪日本的外國旅客推算約3,700萬人次，目標是2030年達到6,000萬人次。入管廳將研究縮短審查入境人士時間方案，擬運用數碼技術減少當面辦理手續。

今年首3月華客量新高 消費減 此外，中國遊客今年1月至3月到訪大阪總數達127萬人，創歷史新高，但人均消費額低於新冠疫情前水準。大阪觀光局推算，外國遊客1月至3月到訪大阪總數為417萬人，按年增加35%，連續兩個季度突破400萬人，刷新去年10月至12月創下近400萬人的最高紀錄。今年1月至3月中國遊客佔總數三成，按年增長九成，比到訪東京的遊客人數更多。本報綜合報道