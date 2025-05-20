以軍大規模襲加薩 將允運送人道物資

【本報綜合報道】以色列國防軍周日指，過去一天以軍在加薩地帶南部和北部發起大規模地面攻勢。以色列總理辦公室同日表示，將立即允許恢復向加薩地帶運送人道主義物資。

以料擊斃哈馬斯軍事領導人

過去一周，以軍對加薩地帶670多個哈馬斯目標實施空襲，打擊目標包括武器儲存設施、地下基礎設施、反坦克導彈陣地以及武裝人員等。以軍已擊斃數十名哈馬斯武裝人員，摧毀多處地上和地下的軍事設施。目前，以軍正向加薩地帶關鍵區域推進軍事部署。以色列國防部長卡茨同日表示，雖然尚未得到正式確認，但從各方面迹象看，已故哈馬斯領導人辛瓦爾的弟弟、哈馬斯軍事領導人穆罕默德‧辛瓦爾已在以軍近日對加薩南部汗尤尼斯的空襲中喪生。