金正恩悼恩師 墓前單膝跪獻花
【本報綜合報道】北韓領袖金正恩周日前往新美里愛國烈士陵園向已故前人民軍元帥玄哲海墓碑獻花，悼念他去世3周年。
金正恩在玄哲海墓地前單膝跪地並獻上一朵玫瑰花，形容玄哲海遵守原則，政治能力和組織能力出眾，是軍事政治幹部的典範。玄哲海於2022年5月19日去世，終年87歲。他曾任勞動黨政治局委員、中央政治局委員、中央軍事委員會委員等要職，是朝軍核心人物。2016年，他獲頒元帥稱號，憑加強革命武力的功績獲得了金日成勳章和金正日勳章。北韓已故領袖金正日在世的時候，玄哲海負責培養金正恩成為接班人，外界認為他是金正恩的「恩師」。
朝將「統一閣」更名「板門館」
南韓統一部發言人具炳衫昨日表示，北韓於去年下半年已把位於板門店共同警備區北側的「統一閣」匾額更名為「板門館」。具炳衫指出，考慮到北韓去年起基於「敵對兩國關係論」在各方面加速推進「去統一」政策，朝方此舉或為其中一環。此外，北韓還拆除與板門店北側「板門閣」附近多座刻有統一相關文字的紀念碑。
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