金正恩悼恩師 墓前單膝跪獻花

金正恩在玄哲海墓地前單膝跪地並獻上一朵玫瑰花，形容玄哲海遵守原則，政治能力和組織能力出眾，是軍事政治幹部的典範。玄哲海於2022年5月19日去世，終年87歲。他曾任勞動黨政治局委員、中央政治局委員、中央軍事委員會委員等要職，是朝軍核心人物。2016年，他獲頒元帥稱號，憑加強革命武力的功績獲得了金日成勳章和金正日勳章。北韓已故領袖金正日在世的時候，玄哲海負責培養金正恩成為接班人，外界認為他是金正恩的「恩師」。