美強化逐非法移民 國土部求增軍

【本報綜合報道】美國國土安全部上周五證實，已要求國防部增派兩萬名國民警衞軍支援，加強驅逐非法移民力度。國民警衞軍主要執行國內行動，包括災難應變和協助國土安全部等其他聯邦機構，但要求國民警衞軍協助驅逐非法移民的新請求似乎是首次。

現有逾萬兵 要求多派2萬 目前有超過一萬名美軍駐紮美墨邊境支援邊境巡邏隊，當中包括現役及國民警衞軍士兵。國土安全部首席發言人麥克勞克林表示，請求派出國民警衞軍是為了執行美國人民授權賦予總統的命令，逮捕和驅逐非法移民。國土安全部將使用一切可用工具和資源，把幫派成員、殺人犯、戀童癖和悍匪在內的非法移民罪犯驅逐出境，保障美國公民安全是首要任務。國防部發言人確認，收到國土安全部最新的增兵請求，但拒絕提供更多資訊。

國防部及國土安全部不願透露，會否動用國民警衞軍逮捕非法移民，還是僅限於對移民及海關執法局的後勤及運輸支援。國防部及國土安全部亦拒絕公布可能派出國民警衞軍的州份，以及部署是根據州長命令抑或總統下達的聯邦命令。有知情官員稱，國防部並未批准國土安全部的請求。