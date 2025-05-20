拜登確診惡性癌 由前列腺向骨擴散

特朗普伉儷感傷心 祝早日康復 美國前總統拜登卸任4個月後診斷出患有惡性前列腺癌，並已轉移到骨骼，他和家人與醫生正在考慮治療方案。美國總統特朗普表示，他與第一夫人梅拉妮亞對此消息感傷心，祝願拜登早日康復。

須避免癌細胞接觸賀爾蒙 聲明指，82歲的拜登上周因泌尿道症狀加劇而新發現一個前列腺結節，醫生進一步評估後上周五診斷為前列腺癌，雖然是一種更具侵害性的癌症，但似乎對賀爾蒙有敏感反應，因此可以有效治療，拜登及家人正與醫生共同探討治療方案。前列腺癌細胞由名為格利森評分的標準，衡量癌細胞與正常細胞之間的對比，最高是10分，分數愈高，代表癌細胞生長及擴散速度愈快，拜登的評分為9。相比局部患癌，轉移性癌症較難治療，因為藥物很難到達所有腫瘤，並徹底根除疾病，不過前列腺癌細胞需要賀爾蒙才能生長，因此可利用剝奪癌細胞接觸賀爾蒙的療程應對病情。

專家指，骨骼是常見的癌細胞轉移位置，一旦擴散到骨頭，便無法根治，但部分出現轉移的癌症患者仍可能存活5年、7年，甚至10年以上。杜克大學前列腺癌專家穆爾（Judd Moul）表示，經常診治與拜登同齡、病情相似的患者，過去10年間同類患者的存活率幾乎翻了3倍。

無法根治 但仍可活逾10年 奧蘭多健康中心泌尿科醫生布拉姆巴特則表示，即使是高危前列腺癌患者，只要得到治療也能過上相當正常的生活，擁有良好的生活質量。至於具體的治療方案，他認為可能需要同時採用多種治療方式，例如激素療法、化療或電療，有些治療可能會影響記憶力、情緒和生活質量，所以不能太過激進。他估計拜登的治療可能需要幾周時間才能見效。本報綜合報道