中國丹麥外長會晤 談及俄烏戰爭

【本報綜合報道】中共中央政治局委員、外交部長王毅昨日在北京與丹麥外交大臣拉斯穆森舉行會談，就俄烏戰爭等多個國際和地區問題交換意見。王毅表示，中丹在維護多邊主義、捍衞自由貿易等共同挑戰方面存在廣泛共識，願同包括丹麥在內的歐洲國家加強協調合作，共同維護以聯合國為核心的國際體系和以世貿組織為核心的多邊貿易體制，為世界和平穩定和發展繁榮作出貢獻。

格陵蘭問題 華撐丹方主權 王毅說，丹麥是最早承認並同新中國建交的西方國家之一，兩國攜手走過四分之三個世紀。雙方始終相互尊重、平等相待，建立並發展了全面戰略夥伴關係，打造了以綠色為引領的高水平互利合作。雙方應秉持建交初心，以慶祝建交75周年為契機，保持高層交往，增進政治互信，推動中丹關係取得更大發展。中方在格陵蘭問題上充分尊重丹麥的主權和領土完整，希望丹方在涉及中國主權和領土完整問題上繼續支持中方正當立場。中方願同丹方堅持雙向開放，以綠色為抓手賦予務實合作新動能，繼續深化經貿、科研創新、綠色經濟等領域合作。

拉斯穆森表示，丹中人民有着300多年友好交往史，今年兩國將共同隆重慶祝建交75周年。丹麥政府和議會堅定不移恪守一個中國政策，願同中方加強高層交往，增進各領域對話和相互了解，深化投資、綠色轉型等領域互利合作，密切人文交流，推動兩國關係持續強勁發展。丹方堅定支持自由貿易，反對脫鈎，認為貿易戰不符合任何一方利益，期待同中國加強多邊事務溝通協調，共同維護多邊體系和國際秩序，維護全球化發展勢頭。