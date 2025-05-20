俄盼除烏衝突根源 魯比奧威脅增制裁

美國國務卿 魯比奧

【本報綜合報道】俄羅斯總統普京周日受訪指，俄方正尋求通過消除烏克蘭衝突的根源來實現持久和可持續的和平。同日，美國國務卿魯比奧再次威脅如果俄烏未能達成停火協議，美國準備對俄羅斯實施進一步制裁。

普京表示，俄羅斯擁有足夠的實力和資源把烏克蘭戰事推向合理的結局，同時實現莫斯科的關鍵目標。他強調俄羅斯希望消除造成危機的原因，為長期可持續的和平創造條件，確保俄羅斯國家安全，以及克里米亞、頓涅茨克、盧甘斯克、赫爾松和扎波羅熱地區人民的利益。普京指出，上述地區的民眾認為俄語是母語，並視俄羅斯為祖國。

另一邊廂，魯比奧重申美國不希望俄烏談判無限期拖延，美方正在努力實現和平，結束一場血腥、代價高昂且破壞力十足的戰爭，這需要一定的耐心，但沒有時間可以浪費，世上還有很多其他事情需要美國關注，美方不想捲入這種無休止的談判，必須取得一些進展向前邁進。他指華府會研究俄烏提出的停火建議，若想法是現實且合理，相信會取得進展。

或對購俄資源國家徵500%關稅 魯比奧亦警告，如果未能達成協議，美國準備進一步制裁俄羅斯，相信國會參眾兩院將通過參議員格雷厄姆提出的法案，對購買俄羅斯石油、天然氣和鈾的國家徵收500%進口關稅。